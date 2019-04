NBA: Philadelphia s Torontom postúpili do semifinále konferencie

Hráč Brooklyn Nets Caris LeVert, vľavo a hráč Philadelphia 76ers Ben Simmons. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie:



5. zápasy



Philadelphia - Brooklyn 122:100



/konečný stav série: 4:1/





Toronto - Orlando 115:96



/konečný stav série: 4:1/





štvrťfinále Západnej konferencie:



5. zápas



Denver - San Antonio 108:90



/stav série: 3:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76-ers a Toronta Raptors sa prebojovali do semifinále Východnej konferencie zámorskej NBA. Philadelphia zdolala v piatom zápase 1. kola play off Brooklyn 122:100 a v celej sérii triumfovala 4:1. Ústrednou postavou domácich bol Kamerunčan Joel Embiid, ktorý zaznamenal 23 bodov.Toronto si v noci na stredu poradilo s Orlandom 115:96 a sériu vyhralo 4:1.