NBA: Philadelphia zdolala Toronto

Na snímke hráč Philadelphie Joel Embiid oslavuje kôš v 3. zápase 2. kola semifinále ply off Západnej konferencie basketbalovej NBA Philadelphia 76ers - Toronto Raptors (116:95) v noci na 3. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NBA



3. zápas semifinále Západnej konferencie:



PHILADELPHIA 76ERS - TORONTO RAPTORS 116:95 (32:29, 32:24, 25:28, 27:14)



Najviac bodov: Embiid 33 (10 doskokov), Butler 22, Redick 15 - Leonard 33, Siakam 20, Green 13, 20.658 divákov.



/stav série: 2:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. mája (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v noci na piatok v domácom treťom zápase 2. kola play off NBA nad Torontom 116:95. V sérii sa ujali vedenia 2:1. Pod víťazstvo 76ers sa najvýraznejšie podpísal Joel Embiid s 33 bodmi a 10 doskokmi.povedal Embiid podľa agentúry AP. Jeho výkon ocenili fanúšikovia opakovaným skandovaním "MVP" - najužitočnejší hráč. Philadelphia má nakročené k prvému postupu do konferenčného finále od roku 1983.Toronto doplatilo na slabú efektivitu. Kawhi Leonard síce nastrieľal 33 bodov a Pascal Siakam 20, ale zvyšok tímu iba 42, pričom len Danny Green sa dostal na dvojciferný počet (13).priznal tréner Raptors Nick Nurse.Štvrtý zápas je na programe v nedeľu vo Philadelphii.