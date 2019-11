NBA: Portland prišiel na štyri mesiace o krídelníka Collinsa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 6. novembra (TASR) - Americký basketbalista Zach Collins podstúpil úspešnú operáciu ľavého ramena, no aj tak bude tímu zámorskej NBA Portland Trail Blazers chýbať asi štyri mesiace.Podľa prezidenta basketbalových operácií Neila Olsheyho by sa mohol vrátiť do tréningu začiatkom marca.Dvadsaťjedenročný krídelník Collins si vykĺbil ľavé rameno v tretej štvrtine víťazného zápasu nad Dallasom ešte koncom októbra. V drese Portlandu tak stihol odohrať len tri stretnutia, v ktorých dosiahol priemer deväť bodov, štyri doskoky a dve asistencie na zápas. Informovala agentúra AFP.