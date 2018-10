NBA: Toliverová sa stala asistentkou v tíme NBA Washington Wizards

Kristi Toliverová v akcii (archívna snímka). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. októbra (TASR) - Americká basketbalistka so slovenským pasom Kristi Toliverová sa stala asistentkou trénera Scotta Brooksa pre rozvoj hráčov v tíme zámorskej NBA Washington Wizards. Tridsaťjedenročná rozohrávačka je historicky prvá aktívna hráčka WNBA, ktorá bude zároveň aj asistentka kouča v NBA.Realizačný tím doplnila iba dva dni pred úvodným zápasom sezóny proti Miami Heat.povedala Toliverová podľa portálu deadspin.com.Toliverová pomohla v uplynulom ročníku Washingtonu Mystics prebojovať sa až do finále WNBA, v ktorom však jej tím nestačil na Seattle Storm po prehre 0:3 na zápasy.