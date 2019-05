NBA:Toronto s Denverom sa priblížili k postupu do konferenčného finále

Na archívnej snímke Pascal Siakam. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NBA



5. zápas semifinále Východnej konferencie:



TORONTO RAPTORS - PHILADELPHIA 76ERS 125:89 (27:26, 37:17, 28:27, 33:19)



Najviac bodov: Siakam 25, Leonard 21 (13 doskokov), Lowry 19 - Butler 22, T. Harris 15, Embiid 13, 20.287 divákov.



/stav série: 3:2/





5. zápas semifinále Západnej konferencie



DENVER NUGGETS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 124:98 (31:25, 34:22, 38:18, 31:33)



Najviac bodov: Jokič 25 (19 doskokov), Millsap 24, J. Murray 18 - Lillard 22, Hood a Collins po 14, 19.520 divákov.



/stav série: 3:2/

New York 8. mája (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v noci na stredu v piatom zápase 2. kola play off zámorskej NBA nad Philadelphiou 76ers 125:89 a v sérii sa ujali vedenia 3:2.Domáci Raptors od úvodu jasne dominovali, v polčase viedli 64:43 a v záverečnom dejstve si vypracovali až 40-bodový náskok. S 25 bodmi prispel k výhre Pascal Siakam, Kawhi Leonard pridal 21 bodov a 13 doskokov a väčšinu štvrtej štvrtiny už mohol odpočívať. Sixers sa nemohli úplne spoľahnúť na svojho lídra Joela Embiida, ktorého trápi infekcia dýchacích ciest, zdravotne hendikepovaný dosiahol 13 bodov.uviedol podľa agentúry AFP tréner Toronta Nick Nurse. Raptors môžu spečatiť svoj postup do konferenčného finále v noci na piatok, keď je na programe šiesty duel série na palubovke Philadelphie (2.00 SELČ).Denver Nuggets triumfovali v piatom súboji semifinále Západnej konferencie nad Portlandom Trail Blazers 124:98 a v sérii tiež vedú 3:2. Domácich potiahol k víťazstvu Srb Nikola Jokič, ktorý si pripísal 25 bodov a 19 doskokov, sekundoval mu Paul Millsap, ktorý 12 z 24 bodov dosiahol v prvej štvrtine. Nuggets zlomili zápas už v druhej časti, keď sériou troch košov odskočili súperovi na 61:43. V tom čase zabral najmä Jamal Murray , ktorý 11 z 18 bodov nazbieral v druhej štvrtine.pochválil svojho zverenca kouč Nuggets Mike Malone. Trail Blazers, ktorí prvýkrát v tohtoročnej vyraďovačke čelia eliminácii, nepomohlo ani 22 bodov Damiana Lillarda. Denver môže rozhodnúť o svojom postupe v šiestom zápase série, ktorý sa hrá v noci na piatok (4.30 SELČ) v Portlande.