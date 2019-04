NBA: Vedenie súťaže potrestalo Davisa za obscénne gesto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 5. apríla (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA potrestalo hviezdu New Orleans Anthonyho Davisa pokutou 15-tisíc dolárov za obscénne gesto. Dvadsaťšesťročný hráč po stredajšom zápase s Charlotte ukázal prostredník jednému z vlastných fanúšikov. Na svoju obhajobu uviedol, že ho priaznivec urazil.Davis už skôr avizoval, že je v klube nespokojný a v lete prestúpi do iného tímu. Informoval o tom web lequipe.fr.