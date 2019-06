NBA: Vedenie súťaže potrestalo New York Knicks za porušenie pravidiel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. júna (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA uložilo New Yorku Knicks pokutu za porušenie mediálnych pravidiel. Klub zaplatí 50-tisíc dolárov za to, že neumožnili novinárom z periodika New York Daily News pokryť piatkovú tlačovú konferenciu.Knicks majú s týmito novinami dlhodobo spor, keď tvrdia, že o nich informujú v negatívnom svetle a už v minulosti jeho novinárom neumožnili vstup na mediálne akcie. Podľa agentúry AP sa New York Knicks v pondelok zaviazali v budúcnosti dodržiavať pravidlá o rovnakom prístupe k novinárom.