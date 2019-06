NBA: Warriors zvíťazili v piatom finálovom súboji v Toronte

Na snímke hráč Golden State Warriors Stephan Curry. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

5. zápas finále play off NBA 2018/2019:



Toronto - Golden State 105:106



/stav série: 3:2/



Ďalší program finále play off NBA:



6. zápas piatok 14. júna o 3.00 h: Golden State - Toronto



prípadný 7. zápas pondelok 17. júna o 2.00 h: Toronto - Golden State

Toronto 11. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors stále živia šancu na obhajobu majstrovského titulu v zámorskej NBA. V noci na utorok vydreli v piatom zápase finále play off na palubovke Toronta Raptors víťazstvo 106:105 a znížili stav série na 2:3. Séria sa tak vracia do Oaklandu, šiesty duel je na programe v noci na piatok (3.00 SELČ).Toronto nevyužilo prvú možnosť na spečatenie zisku premiérového titulu. Raptors síce viedli tri minúty pred koncom o šesť bodov, no potom zaúradovala dvojica Stephen Curry a Klay Thompson. "Splash Brothers" tromi trojkami za sebou otočili skóre a doviedli hostí k triumfu, ktorým sa udržali v hre o majstrovskú trofej. Curry celkovo v zápase nazbieral 31 bodov, Thompson pridal 26. Udalosťou bol aj "comeback" Kevina Duranta, ten však netrval dlho, krídelník Warriors sa pri svojom návrate zranil už v druhej tretine a zápas sa pre neho predčasne skončil. Podľa agentúry AP si obnovil presne to isté zranenie lýtka na pravej nohe, pre ktoré vynechal predošlých deväť duelov play off. Domácim nepomohlo ani 26 bodov a 12 doskokov Kawhiho Leonarda.