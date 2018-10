NBC News: Saudská Arábia sa prizná k zabitiu novinára v Istanbule

Na videosnímke, ktorú zverejnil turecký opozičný denník Hürriyetje 9. októbra 2018 saudskoarabský novinár je Džamál Chášukdž pred vchodom saudskoarabského konzulátu v Istanbule 3. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. októbra (TASR) - Vláda Saudskej Arábie sa chystá priznať, že nezvestný novinár Džamál Chášukdží bol zabitý pri výsluchu v areáli saudskoarabského konzulátu v tureckom meste Istanbul, kde si bol vyzdvihnúť doklady potrebné pre sobáš so svojou tureckou snúbenicou. Informovala o tom v noci na pondelok americká televízna stanica NBC News s odvolaním sa na tri zdroje, ktoré si neželali byť menované.Podľa dvoch zdrojov pripravované vyhlásenie bude formulované tak, že saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána zbaví zodpovednosti za smrť novinára, ktorý o ňom pre noviny The Washington Post písal kritické články. Má v ňom stáť, že princ zabitie žurnalistu nenariadil ani o ňom nevedel. Takáto formulácia by mohla pomôcť zachrániť tvár saudskoarabskému vedeniu, ktoré predtým tvrdilo, že Chášukdží nebol zabitý v priestoroch konzulátu a budovu opustil 2. októbra živý, píše NBC News.Jeden zo spomínaných dvoch zdrojov s odvolaním sa na osoby blízke saudskoarabskej vláde uviedol, že Rijád bude tvrdiť, že Chášukdžího zabili agenti pri výsluchu počas pokusu o únos, ktorý sa vymkol kontrole.Tretí zdroje podľa NBC News uviedol, že americká vláda nepozná obsah vysvetlenia Saudskej Arábie, ale Rijád má v úmysle priznať "vinu".O zámere Saudskej Arábie priznať smrť novinára informovali v pondelok aj televízia CNN a denník Wall Street Journal. Americký prezident Donald Trump v pondelok na otázky novinárov na túto tému povedal, že si počká, aké bude oficiálne stanovisko Rijádu.Tím tureckých vyšetrovateľov medzitým v pondelok večer prehľadal priestory saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Prehliadka trvala okolo osem hodín.