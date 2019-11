NBS bojuje proti zmene klímy, stala sa členom koalície odhodlaných

Na archívnej snímke Peter Kažimír. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 21. novembra (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) je od štvrtka členom "koalície odhodlaných". Ide o skupinu centrálnych bánk a úradov dohľadu. Jej oficiálnym názvom je Skupina pre zelenší finančný systém (Network for Greening the Financial System - NGFS). Analyzuje riziká, ale aj príležitosti, ktoré čakajú krajiny pri prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku v dôsledku zmeny klímy. Informoval o tom hovorca NBS Peter Majer." skonštatoval guvernér NBS Peter Kažimír.Členom koalície je v súčasnosti 46 centrálnych bánk a deväť pozorovateľov. Pre Slovensko je to podľa hovorcu NBS výborný komunikačný kanál pre jednu z najpálčivejších tém súčasnosti. Účasť NBS v skupine schválili členovia NGFS jednohlasne. "zdôraznil predseda skupiny Frank Elderson.O dôležitosti témy klimatickej zmeny svedčí podľa hovorcu NBS aj fakt, že dominovala aj nedávnemu výročnému zasadnutiu Medzinárodného menového fondu.