NBS chce viac regulovať binárne opcie na a z územia Slovenska

Bratislava 4. júla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) chce regulovať binárne opcie. Pripravila preto konzultačný materiál k návrhu intervenčného opatrenia vo vzťahu k binárnym opciám. Informuje o tom na svojej webovej stránke.objasnila NBS.Zákaz sa má vzťahovať na poskytovateľov binárnych opcií, ako sú definované v návrhu, teda obchodníkov s cennými papiermi a banky.Verejnosť a subjekty, ktorých sa opatrenie má týkať, môžu podávať podnety k návrhu na v lehote do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto konzultačného materiálu.uviedol slovenský regulátor.NBS návrh opatrenia zdôvodnila tým, že viaceré dohľadové inštitúcie v Európskej únii (EÚ) zaznamenali prudký nárast uvádzania, distribúcie alebo predaja binárnych opcií neprofesionálnym klientom.zdôvodnila NBS s tým, že často sú pri nich využívané aj agresívne marketingové techniky či nedostatok transparentných informácií.upozornila NBS s tým, že to dokazujú aj početné sťažnosti týchto klientov z celej EÚ.Binárne opcie by sa dali definovať ako rýchle stávky na finančné trhy. Klient môže rýchlo zarobiť, ale aj stratiť. Binárne opcie umožňujú investorovi uzavrieť stávku na výskyt stanovenej udalosti súvisiacej s cenou, úrovňou alebo hodnotou jedného alebo viacerých podkladových aktív. Napríklad akcie, meny, komodity alebo indexy. Ak daná udalosť nenastane, investor stratí svoje peniaze, teda opcia sa skončí so stratou. Ak udalosť nastane, opcia sa vyplatí alebo zmluva zostane otvorená s príležitosťou získať vyplatenie, ak nastane iná samostatná udalosť.uvádza sa v materiáli NBS.Slovenský regulátor zároveň však uviedol, že v SR je nízky počet obchodov s binárnymi opciami a nie je závažná obava o ochranu investorov. Podľa informácií od takmer všetkých orgánov dohľadu EÚ, však poskytovatelia s povolením z iných členských štátov Únie poskytujú služby týkajúce sa binárnych opcií z ich územia cezhranične, na základe práva slobodného poskytovania služieb prostredníctvom pobočky alebo bez zriadenia pobočky alebo viazaných investičných agentov (passporting). Niektoré orgány dohľadu EÚ tiež zaznamenali nárast počtu žiadostí o povolenie pre poskytovateľov ponúkajúcich predmetné produkty. NBS sa preto domnieva, že je potrebné prijať opatrenie aj na území SR, pretože v prípade, ak by takéto opatrenie nebolo prijaté a v iných štátoch áno, poskytovatelia z iných členských štátov Únie by začali využívať výhodu regulačnej arbitráže a poskytovať služby z územia SR.