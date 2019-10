NBS: Finančný trh na Slovensku je vystavený viacerým rizikám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Finančný trh na Slovensku je vystavený viacerým rizikám, a to aj napriek tomu, že tempo rastu úverov sa spomaľuje. Podľa Národnej banky Slovensku (NBS) ide najmä o nadmerný rast úverov domácnostiam,ekonomiky na trhu práce či vývoj cien na trhu nehnuteľností. NBS to konštatuje vo svojom najnovšom Štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na makroúrovni.Zmierňovanie svetového dopytu sa postupne začína prejavovať aj v slovenskej ekonomike, ktorá po vlaňajšom dynamickom raste v prvej polovici tohto roka zaznamenala spomalenie. Stále však produkuje nad svojím potenciálom.konštatuje NBS.Úvery poskytnuté súkromnému sektoru v druhom štvrťroku tohto roka zmiernili svoj rast. Spomalili úvery poskytnuté domácnostiam aj podnikom. Napriek tomu však v prípade domácností bol rast na Slovensku druhý najrýchlejší v rámci Európskej únie.vysvetľuje NBS. Spomalenie rastu úverov sa prejavuje aj vo vývoji zadlženosti súkromného sektora, ktorá sa v prvom polroku tohto roka stabilizovala na úrovni 94,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).Dvojciferné dynamiky rastu si zachováva aj trh nehnuteľností. Ceny bytov na sekundárnom trhu v druhom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástli o 11,9 %. Zároveň došlo k zmene trendu, keď po piatich rokoch poklesov došlo k medziročnému nárastu počtu inzerovaných bytov na sekundárnom trhu o 2,8 %. "Nakoľko rast cien nehnuteľností aj v druhom štvrťroku predbehol dynamiku vývoja priemernej nominálnej mzdy v hospodárstve, dostupnosť bývania sa zhoršila," uviedla NBS. Na jeden meter štvorcový musia ľudia pracovať dlhšie ako v predchádzajúcich štvrťrokoch, a to aj napriek poklesu úrokov pri úveroch na bývanie.Ziskovosť bankového sektora v druhom štvrťroku nadviazala na trendy z predchádzajúcich období. "Síce sa zisk pohybuje na relatívne stabilných úrovniach, avšak za cenu zvyšovania citlivosti bankového sektora voči rizikám cyklického charakteru," konštatuje NBS. Čistý zisk bankového sektora po zdanení vzrástol k júnu tohto roka medziročne o vyše dve percentá. Rast zisku dosiahli banky najmä vďaka nárastom portfólia v dôsledku zvýšenej snahy bánk pri poskytovaní úverov a v dôsledku cyklického vývoja aj výrazne nízkej úrovne nákladov na kreditné riziko. "Tieto trendy však zároveň zvyšujú citlivosť bankového sektora voči cyklickým rizikám, ktoré sa začnú prejavovať v prípade obrátenia finančného cyklu.Napriek medziročnému nárastu čistého zisku sa ziskovosť bankového sektora meraná prostredníctvom ukazovateľa pomeru zisku k vlastným zdrojom medziročne mierne zhoršila," upozorňuje NBS. Tento vývoj naznačuje, že napriek zvýšenému úverovaniu sa banky v dôsledku poklesu úrokových marží dostávajú pod tlak.konštatuje NBS s tým, že za nárastom solventnosti bankového sektora boli zmeny v dividendovej politike a ponechanie si časti zisku vykázaného za rok 2018, čím sa zvyšuje odolnosť bánk voči rastúcim rizikám.