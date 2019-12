NBS: Ponechanie zlata v Bank of England nepredstavuje dodatočné riziká

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ponechanie investičného zlata v Bank of England po brexite nepredstavuje žiadne dodatočné riziká a preto sa neodporúča jeho premiestnenie. Uviedla to Národná banka Slovenska (NBS) v liste poslancom parlamentného finančného výboru, ktorý im zaslala ešte v apríli tohto roka, keď výbor požiadal NBS o stanovisko k problematike zlatých rezerv. Vtedajším guvernérom NBS bol Jozef Makúch. NBS poskytla TASR list na základe infozákona.Parlament má v stredu na mimoriadnej schôdzi rokovať o uznesení k návratu zlata, návrh iniciuje koaličný Smer-SD práve s argumentmi, že sa zlato slabo zhodnocuje, hrozí finančná kríza, dôvodom má byť aj vlečúci sa proces brexitu.NBS vlastní 31,694 ton zlata, depozitárom je Bank of England (BoE). Národná banka poslancov v liste informuje, že BoE je druhým najväčším úložiskom zlata na svete a predstavuje svetovo najvýznamnejšie centrum obchodovania so zlatom. Okrem toho, londýnsky trh so zlatom poskytuje vysoký stupeň likvidity na trhu, BoE poskytuje vysoko bezpečné uloženie zlatých rezerv, čím prispieva k medzinárodnej finančnej stabilite.konštatuje v liste NBS.V súvislosti s brexitom národná banka v aprílovom stanovisku uvádza, že nepredpokladá odklonenie sa vo fungovaní a celkovej stratégii BoE voči klientom.Prípadné fyzické premiestňovanie zlata je aj finančné náročné a predstavovalo by negatívny vplyv na zisk NBS.uvádza NBS.Národná banka vďaka spolupráci s BoE zarobila na obchodovaní so zlatom za posledných desať rokov približne 50 miliónov eur.