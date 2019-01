NBS: Tvrdý brexit by mohol znížiť rast HDP Slovenska

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. januára (TASR) - Tvrdý brexit by mohol spôsobiť pokles hrubého domáceho produktu (HDP) slovenskej ekonomiky kumulatívne o 0,7 % až 1,1 % do roku 2023. Vplyv na slovenskú ekonomiku by bol najmä prostredníctvom zahraničného obchodu, ktorý by mohol zoslabnúť. Vyplýva to z aktualizovanej Strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS) za posledný kvartál minulého roka.Neistota ohľadom budúceho usporiadania hospodárskych vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ) podľa NBS predstavuje jedno z významných rizík. NBS sa pri vyčíslení vplyvu tvrdého brexitu na ekonomiky opierala najmä o výpočty britskej centrálnej banky. Tá vypočítala, že tvrdý brexit by do roku 2023 spôsobil kumulatívne zníženie HDP Veľkej Británie (VB) o štyri až sedem percent. Nižší hospodársky rast VB a zavedenie obchodných bariér by viedli k nižšiemu importu z krajín EÚ približne o 12 %, čo by sa prejavilo zoslabnutím hospodárskeho rastu aj importu slovenských obchodných partnerov.vysvetlila NBS. Nepriamy efekt by bol prostredníctvom ostatných obchodných partnerov pre vysoké zapojenie slovenskej ekonomiky v rámci globálnych hodnotových reťazcov.priblížila NBS v strednodobej predikcii.Pri vyčíslení vplyvu tvrdého brexitu na slovenskú ekonomiku sa zohľadnil aj predpoklad depreciácie britskej libry a očakávaný návrat krátkodobo zamestnaných Slovákov v Británii. Vplyv neriadeného brexitu na infláciu na Slovensku by nemal byť však výrazný.dodala NBS.