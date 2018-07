NBS upozorňuje na webstránku bez oprávnenia na poskytovanie úverov

Na snímka budova Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave, archívne foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Spotrebitelia by mali byť obozretní, ak majú záujem o úver prostredníctvom portálu www.pozickaokamzite.com. Národná banka Slovenska (NBS) totiž upozorňuje, že spoločnosť, ktorá prevádzkuje túto stránku, nemá od nej oprávnenie na výkon činnosti v oblasti finančného trhu a nepodlieha jej dohľadu.Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Finance C. GmbH, Limited liability company so sídlom vo švajčiarskom Zürichu.uviedla NBS.