NCZI vydalo do utorka viac ako 71.000 očkovacích certifikátov

Do utorkového rána bolo zo strany Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vydaných viac ako 71.000 očkovacích certifikátov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa národného centra Veronika Bauch.





"Migrácia dát o očkovaniach, ktoré vznikli pred spustením Čakárne, je už ukončená. Vyše 95 percent dát je korektných a ľudia si môžu žiadať o certifikát. Zvyšné dáta sú kolegami z NCZI priebežne kontrolované, keďže nie všetky dáta dodané zo strany vakcinačných centier sú korektné či kompletné," povedala.Záujemcovia o očkovací certifikát môžu požiadať o jeho zaslanie od pondelkového (24. 5.) popoludnia. Dočasné certifikáty majú byť platné do 11. augusta, potom ich majú nahradiť tzv. zelené pasy. O krajinách, ktoré budú dočasné certifikáty akceptovať, by mal informovať rezort zahraničia. Žiadosť treba vyplniť cez stránku vakcinacia.nczisk.sk.Súčasťou dočasného certifikátu je bezpečnostný prvok – QR kód, ktorý obsahuje overovací link. Dočasný certifikát by mal byť doručený do 24 hodín po odoslaní žiadosti. O zaslanie certifikátu je možné požiadať už po absolvovaní prvej dávky vakcíny. Dočasný certifikát nie je totožný s potvrdením o absolvovaní očkovania, ktoré dostávajú ľudia vo vakcinačnom centre.V prípade, že bol niekto očkovaný ešte pred spustením Čakárne, systém nerozpozná jeho rodné číslo. NCZI avizovalo, že tento problém má byť vyriešený v utorok.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v tejto súvislosti uviedlo, že po spustení sa vyskytli technické problémy. Ľudí rezort vyzval na trpezlivosť.