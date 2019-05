Ndiayeová: Macron nerozpustí Národné zhromaždenie

Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nemá v úmysle rozpustiť francúzske Národné zhromaždenie. Uviedla to v pondelok vo vysielaní spravodajskej televízie BFM hovorkyňa francúzskej vlády Sibeth Ndiayeová, ktorá tak reagovala na výzvu líderky krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penovej.vyhlásila podľa portálu France Info vládna hovorkyňa. Dodala, že výsledky nedeľných volieb do Európskeho parlamentu (EP) nezaväzujú Macrona k rozpusteniu francúzskeho parlamentu. Vysvetlila tiež, žeHovorkyňa pripustila, že vládnuca strana Republika v pohybe (LREM) získala o percento menej hlasov než RN, ale poukázala na to, že obe strany budú mať rovnaký počet europoslancov - po 23.Miera vplyvu, aký budú mať Macron a Le Penová v europarlamente, teraz podľa AFP závisí od ich schopnosti vytvárať spojenectvá.Le Penová nedávno vyzvala, aby sa v Európskom parlamente vytvorili "superskupiny" euroskeptických strán. V Poľsku vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa však tomuto projektu vyhýba kvôli Le Penovej proruským názorom a maďarský premiér Viktor Orbán so svojím Fideszom sa tiež zatiaľ drží bokom, konštatovala AFP.Macronova strana je v EP spojencom frakcie Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), ktorá by mala byť treťou najsilnejšou v novom europarlamente. Podľa AFP, odvolávajúcej sa na nemenovaný zdroj, Macron nestráca nádej, že sa mu na celoeurópskej úrovni podarí vytvoriť aj širšiu koalíciu proeurópskych progresívnych strán. Ide o silu, ktorá "bude v novom europarlamente nevyhnutná", dodal zdroj.Podľa údajov francúzskeho ministerstva vnútra získalo RN vo voľbách do Európskeho parlamentu 23,31 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila LREM s 22,41 percentami. Tretie miesto obsadili ľavicovo-centristická strana Európa Ekológia-Zelení (EELV) s 13,47 percentami, nasledovaná Republikánmi (LR) s 8,48 percentami hlasov. Krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (FI) skočilo na piatom mieste s 6,31 percentami hlasov, zatiaľ čo Socialistická strana (PS) obsadila šieste miesto s 6,19 percentami hlasov.