NDS bude opravovať vozovku D1 a D2 v Bratislave, oprava R1 sa predĺži

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 12. septembra (TASR) - V piatok 13. septembra sa začnú v Bratislave opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Mierová ulica - Senecká cesta a diaľnice D2 v úseku tunel Sitina - križovatka Lamač, pre ktoré sa vodiči musia pripraviť na dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.Opravy budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a kladenia nových asfaltových vrstiev. Doprava bude obmedzená na deviatom kilometri pravého jazdného pásu D1 v smere na Žilinu a obmedzenie je plánované od piatka od 22.00 h do pondelka (16. 9.) do 6.00 h. Oprava vozovky je rozdelená do dvoch etáp a doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.Na D2 bude doprava obmedzená od piatka od 21.00 h do pondelka do 15.00 h vo vonkajšom pruhu a krajnici pravého jazdného pásu na 55. a 56. kilometri v smere na Viedeň. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu. Od piatka od 21.00 h do pondelka do 6.00 h bude doprava obmedzená aj na 55. kilometri vo vonkajšom a odbočovacom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu diaľnice D2 v smere na Brno. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.NDS tiež predĺžila uzáveru ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 v smere na Trnavu z dôvodu opravy mosta v úseku medzi križovatkami Báb a Nitra-západ. Z dôvodu zvýšenia objemu vykonávaných prác potrvá do pondelka 30. septembra do 12.00 h.Doprava v úseku je z ľavého jazdného pásu presmerovaná na 38. kilometri pred mostom cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne v troch jazdných pruhoch, jednom v smere na Trnavu a v dvoch v smere na Nitru. Za mostom sa vracia späť cez stredný deliaci pás do ľavého jazdného pásu.Pracovníkom NDS sa podarilo stabilizovať zosuv svahu a krajnice, ktorý nastal na 42. kilometri diaľnice D1 v smere do Trnavy 800 metrov pred križovatkou Voderady z dôvodu nepriaznivých klimatických a poveternostných vplyvov. Doprava je opäť vedená vo všetkých troch jazdných pruhoch.