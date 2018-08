NDS chce kúpiť desať signalizačných prívesov za asi 700.000 eur

Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce kúpiť desať nových zabezpečovacích signalizačných prívesov s natáčacím zobrazovacím LED panelom. Cenu za zákazku predpokladajú diaľničiari vo výške 700.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v ňom do 10. septembra tohto roka.Zákazka by mala byť na obdobie štyroch rokov. NDS plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s jedným uchádzačom. Nákup signalizačných prívesov nebude spolufinancovaný z eurofondov.