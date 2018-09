NDS hľadá dodávateľa na dokumentáciu k D3 na Kysuciach

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá dodávateľa, ktorý by pre ňu vypracoval aktualizáciu dokumentácie k úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Na zákazku vyhlásili diaľničiari súťaž, o ktorej informovali vo vestníku verejného obstarávania. Cenu za tieto služby NDS odhaduje vo výške 3,832 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.Víťaz, ktorý zo súťaže vzíde, by mal pre diaľničnú spoločnosť vypracovať aktualizáciu dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, tiež oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, dodatok stavebného zámeru, či dokumentáciu na ponuku. Zároveň by mal zabezpečiť výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie.Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v súťaži do 23. októbra tohto roku. Kritériom pre výber víťaznej ponuky bude cena a zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.Pripravovaný úsek D3 z Kysuckého Nového Mesta po Oščadnicu by mal byť dlhý 10,79 kilometra.