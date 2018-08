NDS obnoví vybrané úseky D1 a križovatku R2 na východe Slovenska

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Prešov 13. augusta (TASR) – Obnoviť vybrané úseky D1 na východnom Slovensku a križovatku R2 Alejová v Košiciach plánuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v najbližších dňoch. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Ako spresnila, do stredy (15.8.) sa má v Prešovskom okrese v prípade priaznivého počasia opraviť úsek neďaleko obce Seniakovce. Od tohto dňa majú do soboty (18.8.) prebiehať práce pri obci Ličartovce a od piatka 17. augusta do utorka 21. augusta pôjde o časť pri obci Petrovany. V uvedených úsekoch bude doprava vedená cez vonkajší jazdný pruh so znížením rýchlosti na 60 km/h.Od stredy do pondelka 20. augusta sa bude pracovať na križovatke Alejová Košice.uviedla Michalová.Ako pripomína, opravy jednotlivých úsekov budú realizované výmenou obrusnej vrstvy vozovky odfrézovaním a položením novej vrstvy asfaltového koberca.spresnila Michalová s tým, že na mostnom objekte bude realizovaná len výmena obrusnej vrstvy.