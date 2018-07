NDS odstraňuje bariéry pre ťažko zdravotne postihnutých

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 16. júla (TASR) - Na odpočívadlách, diaľničných priechodoch či čerpacích staniciach sa začínajú odstraňovať bariéry pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Tieto zmeny sú výsledkom spolupráce Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s Občianskym združením Bez bariér - Národná platforma proti bariéram.Napríklad už začiatkom júna sa podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej nainštaloval na prvých odpočívadlách na toalety systém Eurokľúč, a to na odpočívadle na R1 Graniar a na odpočívadle na R2 Budča.So systémom Eurokľúč môže jeho vlastník, teda ťažko zdravotne postihnutý človek alebo jeho sprievod, ľahko odomknúť každé označené bezbariérové WC a iné zariadenia na prekonávanie architektonických bariér vo väčšine štátov Európy. Nemusí tak žiadať obsluhu o požičanie kľúča k WC pre ŤZP, toaleta by mala byť čistá a funkčná, nepoškodená vandalizmom.doplnila Michalová. A to na hraničnom priechode na D2 Čunovo - Rajka, na hraničnom priechode D4 Jarovce - Kittsee, na diaľnici D1 na odpočívadle Piešťany, na odpočívadle Voznica na R1 a na odpočívadle Turčianska Štiavnička na D1 v obidvoch smeroch.doplnila Michalová. Zoznam miest s inštalovaným systémom Eurokľúč je podľa jej slov zverejnený na internetovej stránke eurokluc.sk. NDS totiž v tomto smere oslovila tri najväčšie spoločnosti prevádzkujúce čerpacie stanice - Slovnaft, OMV a Shell. Tie budú postupne zavádzať debarierizačné opatrenia na čerpacie stanice.Diaľničiari zároveň avizovali, že v súvislosti so zavedením bezbariérových WC na Eurokľúč postupne do konca septembra bezbariérovo upravia aj prístupy pre imobilných občanov v okolí týchto toaliet a parkovísk na odpočívadlách NDS.opísala Michalová.NDS zároveň pomôže aj ľuďom so sluchovým postihnutím zavedením indukčných slučiek Audiocare. Pomocou indukčnej slučky dokážu počuť ľudia s načúvacím prístrojom. Systém zabezpečuje vytesnenie akéhokoľvek rušivého hluku, zaistí zrýchlenie komunikácie s hlukovo postihnutým zákazníkom. Ľudia ich môžu nájsť na hraničných priechodoch v Čunove, v Jarovciach a v Brodskom. Ide o informačno-predajné miesta NDS na vstupe na Slovensko.