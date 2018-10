NDS pokračuje v oprave diaľnice D2 v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 11. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v oprave vozovky diaľnice D2 v Bratislave medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. V tejto súvislosti musia vodiči počítať s obmedzením dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.objasnila hovorkyňa NDS.Obmedzenie sa v prípade úseku v km 56,300 – 57,000 týka obdobia od piatka (12.10.) od 21.00 h do nedele (14.10.) do 15.00 h. V úseku v km 57,800 – 57,300 obmedzenie potrvá od soboty (13.10.) od 21.00 h do pondelka (15.10.) do 6.00 h.uzatvorila Michalová.