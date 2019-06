NDS predlžuje termín uzávery mosta pri Kováčovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predlžuje pre opravu novoosadeného mostného záveru pri Kováčovej (okres Zvolen), poškodeného účastníkom cestnej premávky, pôvodný termín ukončenia uzávery do stredy 3. júla 2019 12.00 h. Informovala o tom hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Doprava z pravého jazdného pásu je presmerovaná cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom do ľavého jazdného pásu, v ktorom je vedená obojsmerne. Počas uzávery je odbočovací pruh v smere Bratislava - Kováčová uzavretý. Pre tento smer je z rýchlostnej cesty R1 vyznačená obchádzková trasa od križovatky „Zvolen - Stráže" po ceste III/2440 a následne I/66. Ostatné vetvy križovatky sú bez obmedzení.Z dôvodu opravy pravého mosta ev. č. R1-168 NDS čiastočne uzavrela pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 - 146,700 (smer Banská Bystrica). Uzávera mala pôvodne trvať do 30. júna.