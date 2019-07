NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D2 pri obci Sekule

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Sekule 4. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje, že čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D2 smerom do Českej republiky pri obci Sekule v okrese Senica. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Obmedzenia sa budú týkať úseku mosta D2-069 estakáda Sekule v kilometri 9,757 medzi križovatkami Kúty a Malacky.uviedla Michalová.Doprava bude pred mostom presmerovaná z ľavého jazdného pásu cez stredný deliaci pás v kilometri 10,550 do pravého jazdného pásu, kde bude doprava vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti späť cez stredný deliaci pás v kilometri 8,950 do ľavého jazdného pásu.