NDS upozorňuje na obmedzenia na D1 v úseku Svinia - Prešov

Bratislava 12. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na obmedzenie na D1 v úseku Svinia - Prešov. Dôvodom je výstavba podpernej skruže v križovatke Prešov, západ. TASR o tom informoval Marcel Valocka z oddelenia masmediálnej komunikácie NDS.ozrejmila NDS.S obmedzením treba rátať v piatok od 10.00 h do 19.00 h, a tiež počas víkendu (13. - 14. 4.) od 7.00 do 19.00 h.Obmedzenia budú pokračovať v rovnakom čase aj počas nasledujúcich piatkov a víkendov, a to v termínoch 26. - 28. 4., 3. - 5. 5. a 10. - 12. 5.