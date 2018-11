NDS vyhlásila súťaž na dokumentáciu k úseku D3 za 7,9 mil. eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 18. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila súťaž na dokumentáciu k úseku diaľnice D3 na Kysuciach. Konkrétne ide o úsek Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Cenu za tieto služby predpokladajú diaľničiari vo výške 7,894 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Dodávateľ, ktorý zo súťaže vzíde, by mal pre NDS okrem iného vypracovať zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie, tiež dokumentáciu na stavebné povolenie, dokumentáciu na ponuku a zaistiť by mal aj výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre túto stavbu.Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 11. decembra tohto roku. Úsek diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto má byť po dokončení dlhý 11,2 kilometra.