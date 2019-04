NDS začína s realizáciou oplotenia či osádzaním zvodidiel

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 9. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína popri diaľniciach a rýchlostných cestách s realizáciou oplotenia, osádzaním zvodidiel či tlmičov nárazov. Obnovou prejdú aj niektoré odpočívadlá. Cieľom je podľa hovorkyne spoločnosti Michaely Michalovej zabezpečiť bezpečnosť motoristov.Realizáciou oplotenia sa NDS snaží zabrániť prístupu a možnému pohybu lesnej zveri po komunikáciách a zamedziť tak kolíznym situáciám s motoristami. Nové oplotenie by malo pribudnúť na diaľnici D1 v úseku Beharovce — Hendrichovce, na rýchlostnej ceste R1 v úseku Žarnovica — Bzenica a na R1 v úseku Dolná Streda.doplnila Michalová.Diaľničná spoločnosť doplní aj nové oceľové zvodidlá a obnoví tiež už osadené. Zároveň vytypovala miesta, kde je potrebné umiestniť bezpečnostné zariadenie — tlmič nárazu.ozrejmila hovorkyňa spoločnosti.Pribudnúť majú aj ďalšie retroreflexné gombíky, ktoré odrážajú dopadajúce svetlo pomocou spätných odraziek. Účelom je výstraha, svetelné vedenie a informovanie vodičov na neprehľadných či nehodových úsekoch.Obnovou prejdú aj odpočívadlá. Ich modernizácia a rekonštrukcia by sa mala začať v apríli a máji. Na odpočívadlách na Zlatých pieskoch sa majú doplniť detské ihriská a vybudovať nové. Vymeniť by sa mal aj mobiliár. Odpočívadlá vo Veľkom Záluží a Voznici by mali byť doplnené o fitnes zóny. Zároveň má byť ošetrená a upravená vegetácia a trávniky.