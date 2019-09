NDS začne opravu vozovky na diaľnici D2

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 30. septembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vykoná od 1. októbra lokálne opravy vozovky na diaľnici D2 v úsekoch hraničného priechodu Brodské - Lanžhot a križovatky Kúty. TASR informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Oprava cementobetónového krytu vozovky v úseku hraničného priechodu Brodské - Lanžhot bude pozostávať z vybúrania poškodenej cementobetónovej vozovky.uviedla Michalová.Oprava vozovky diaľničnej križovatky Kúty bude spočívať vo výmene obrusnej vrstvy celej šírky vetvy, v odfrézovaní a položení novej vrstvy asfaltového koberca.Obmedzenia sa od 1. do 31. októbra budú týkať opravy vozovky na hraničnom priechode D2 Brodské – Lanžhot, od 7. októbra do 20. októbra opravy vozovky na diaľnici D2 v mieste križovatky Kúty. Od 14. októbra do 31. októbra je náhradný termín pre opravu v prípade nepriaznivého počasia.doplnila hovorkyňa NDS.