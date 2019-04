NDS zvažuje, ako rýchlo sprejazdniť úsek D1 nadväzujúci na Višňové

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 19. apríla (TASR) – Na sprejazdnenie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je nutné dokončiť privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Jeho výstavbu brzdia problémy na úseku s tunelom Višňové. Privádzač sa mal totiž na diaľnicu napájať cez križovatku, ktorú malo postaviť taliansko-slovenské konzorcium. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) preto v súčasnosti posudzuje možnosti, ako čo najrýchlejšie pokračovať vo výstavbe diaľničnej infraštruktúry.Diaľničiari deklarujú stavebné dokončenie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka do konca tohto roka, do užívania ho majú odovzdať spolu s privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina. Súčasný stav je podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej veľmi komplikovaný.priblížila pre TASR Michalová. Rezort dopravy uviedol, že diaľničiari pripravujú všetky potrebné kroky, aby bola križovatka dokončená prednostne. Križovatka je vo vysokom štádiu rozpracovanosti a o ďalšom postupe sa má rozhodnúť až po ukončení inventarizácie projektu.Pri výstavbe privádzača je podľa NDS potrebné riešiť aj problémy v súvislosti s požiadavkami tretích strán, zmenu organizácie dopravy aj vynútené zmeny technického riešenia, najmä preložiek vedenia vysokého napätia. Tieto zmeny majú podľa rezortu dopravy aj NDS vplyv na priebeh prác a lehotu výstavby.opísala hovorkyňa NDS.Ďalšou požiadavkou je zmena preložky vedenia vysokého napätia. Tá vyžaduje dočasné preloženie a zabezpečenie legislatívnej zmeny trvalej preložky vedenia vysokého napätia. Požiadavka na realizáciu premostenia a úpravy prístupovej komunikácie v smere Bytčica – Rosina podľa Michalovej nebola predmetom ponuky a žiadosť o realizáciu vznikla dodatočne.ozrejmila hovorkyňa diaľničiarov.NDS súčasne podotkla, že samotné spustenie do prevádzky dopravného uzla Žilina a nadväzujúce stavebné úpravy požadované predstaviteľmi mesta Žilina a Dopravnou políciou SR môžu znamenať odsun sprevádzkovania celej sústavy stavieb do prvej polovice roku 2020.