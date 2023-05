Neapol po 33 rokoch oslavuje, Spalletti:Titul je aj Maradonova zásluha

Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom oslavujú zisk ligového titulu, prvého pre klub spod Vezuvu po dlhých 33 rokoch. Majstrovské oslavy prepukli hneď po konci štvrtkového zápasu na ihrisku Udinese, kde si "Partenopei" zaistili v predstihu scudetto remízou 1:1. Súčasná generácia SSC tak nadviazala na výkony slávneho tímu okolo Diega Maradonu, ktorý triumfoval v Serii A v rokoch 1987 a 1990. Podľa trénera Luciana Spallettiho vďačí mužstvo za tento úspech aj nebeskej pomoci legendárneho Argentínčana.





"Fanúšikovia Neapola milujú Maradonu, pamätajú si jeho hru. Pre Neapol je boh. Pravdepodobne aj s jeho pomocou sme dosiahli tento úspech. Je to aj jeho zásluha," povedal Spalletti pre DAZN. "Vidieť Neapolčanov šťastných, usmievajúcich sa, to je tá najväčšia emócia. Sú to oni, kto prenášajú radosť na mňa," dodal dojatý kouč. Vo veku 64 rokov sa stal najstarším trénerom, ktorý vyhral taliansku ligu. Navyše s veľkým predstihom, SSC vystúpil na trón už päť kôl pred koncom sezóny. Na čele tabuľky má pred druhým Laziom Rím nedostihnuteľný šestnásťbodový náskok.Spalletti potreboval na titul iba dve sezóny od nástupu do funkcie: "Považoval som za povinnosť vrátiť do Neapola titul. Aj vzhľadom na slávnych trénerov, ktorí tu boli predo mnou. Benitez, Ancelotti, Sarri. Čo som mohol urobiť iné, ako vyhrať scudetto? Nemal som žiadnu inú možnosť. Tento titul venujem hráčom, ktorí si zaslúžili tieto radostné chvíle, a, samozrejme, všetkým fanúšikom. Neapol - toto je pre teba."Špeciálne chvíle prežíval obranca Giovanni di Lorenzo, ktorý doviedol tím k titulu ako prvý kapitán po legendárnom Maradonovi. "Byť porovnávaný s ním, byť kapitán tímu po Maradonovi, zdvihnúť nad hlavu pohár - jednoducho nemám slov. Samozrejme, toto nie je len môj titul, patrí každému hráčovi a ľuďom, ktorí pracovali na tom, aby sa nám splnil náš sen," citovala di Lorenza agentúra AFP. Obrovskú radosť prežíval aj Victor Osimhen, najlepší ligový kanonier a autor jediného gólu SSC na ihrisku Udinese. "Je to úžasný pocit. Dlhé roky som čakal na tento moment. Dokázali sme priniesť obyvateľom Neapola vytúžené scudetto, na čo nikdy do smrti nezabudnem. Tento moment sa navždy zapíše do našich sŕdc," vyznal sa nigérijský útočník.Zisk titulu oslavoval aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý odohral za Neapol celý zápas. Stal sa štvrtým Slovákom v ére samostatnosti, ktorý sa tešil z triumfu v niektorej z piatich elitných európskych líg (Anglicko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Francúzsko). Pred dvoma rokmi získal s Interom Miláno titul Milan Škriniar. Španielsku La Ligu sa v roku 1995 podarilo vyhrať Petrovi Dubovskému (Real Madrid) a nemeckú Bundesligu v roku 2009 Petrovi Pekaríkovi (VfL Wolfsburg).Oslavy titulu sa začali hneď po konci zápasu v Udine, kde hostí podporovalo na tribúnach takmer 15-tisíc priaznivcov. Ďalších 60.000 sa zhromaždilo na Štadióne Diega Armanda Maradonu v Neapole, kde spoločne sledovali priamy prenos na veľkoplošných obrazovkách. Po záverečnom hvizde sa vyrojili na ihrisko a následne zaplavili aj ulice v centre mesta. Zo všetkých kútov Neapola lietali ohňostroje a na námestí Piazza del Plebiscito neďaleko prístavu priaznivci spievali a oslavovali, mávali vlajkami a odpaľovali svetlice. Oslavy si však vyžiadali aj zranených, podľa polície prijali v nemocniciach 200 ľudí s rôznymi druhmi zranení. Na následky strelných zranení zomrel 26-ročný muž, ďalšie tri osoby sa pri incidente zranili. Osem ľudí sa zranilo v Udine pri tlačenici na ihrisku. Videozáznamy ukazujú, že priaznivcov SSC zranili domáci "tifosi", ktorí na nich doslova "poľovali". Fanúšikovia sa pred zásahom polície medzi sebou bili okrem iného opaskom a palicami.Majiteľ SSC Aurelio De Laurentiis tvrdí, že titulom sa cesta nekončí. "Toto je iba začiatok niečoho, nie koniec. S trénerom Spallettim sa pokúsime tento úspech zopakovať. Ziskom titulu sme začali niečo budovať smerom do ďalších rokov. Keď som do klubu prišiel, povedal som, že bude trvať desať rokov, kým sa vrátime do pohárovej Európy. Svoj sľub som splnil. Rovnako to cítim aj po zisku titulu. Teraz je náš cieľ udržať si scudetto a vyhrať Ligu majstrov," vyhlásil.