Neapol s Lobotkom v zostave porazil Juventus, Škriniar odohral iba 17 minút a Kucka celý zápas (video)

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Po súťažnej premiére v drese talianskeho futbalového klubu SSC Neapol sa slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka dočkal aj debutu v Serie A. V nedeľňajšom šlágri 21. kola proti Juventusu Turín prišiel na trávnik štadióna San Paolo v 69. min a pomohol "partenopei" k triumfu 2:1, ktorým ukončili trojzápasovú sériu ligových prehier."Som spokojný, naše víťazstvo je spravodlivé a zaslúžené," uviedol na klubovom webe tréner Neapolčanov Gennaro Gattuso. Tomu nedeľňajší výsledok poriadne chutil, veď v minulosti bol dlhé roky hráčom a krátko aj koučom veľkého rivala Juventusu - milánskeho AC."Blahoželám chlapcom, že v obrane aj smerom dopredu dokázali robiť všetko, čo sme počas minulých dní nacvičovali. Od tohto víťazstva sa môžeme posúvať ďalej. Chcem mať v tíme hráčov, ktorí budú oddaní klubu sedem dní v týždni a 24 hodín denne. Výsledok proti Juventusu ukázal, že ideme správnou cestou. Potrebujeme zaberať naplno, pretože škôd už bolo dosť," dodal Gattuso.Jeho náprotivok z lavičky Turínčanov Maurizio Sarri zažil trpký návrat do rodného mesta, kde pred odchodom do Anglicka niekoľko sezón úspešne viedol tím SSC (2015-2018).Keď sa ho novinári po stretnutí spýtali, či ho bolí prehra s Neapolom, odvetil: "Úprimne? Nie. Neapol však pre mňa predstavuje významnú etapu mojej kariéry. Toto mužstvo v ostatných týždňoch prehralo viacero zápasov a zvrátilo to akurát v dueli s nami. Aj keď mám slabosť pre týchto hráčov, ako tréner Juventusu by som bol radšej, keby sa Neapolu začalo dariť až od budúceho týždňa," poznamenal 61-ročný Sarri.Neapolčania si v zápase vytvorili dvojgólový náskok gólmi Poliaka Piotra Zieliňského a talianskeho reprezentačného krídelníka Lorenza Insigneho. Na výhre domácich nič nezmenil ani presný zásah v tomto období strelecky produktívneho Cristiana Ronalda, ktorý v ostatných desiatich dueloch skórovať až 13-krát."Pri oboch inkasovaných góloch sme si mohli počínať lepšie. Skúšali sme ešte niečo s výsledkom niečo urobiť, ale už bolo dosť neskoro. Neapol odohral duel vo vysokom nasadení, my sme príliš pomaly pohybovali s loptou na kopačkách. Túto prehru musíme brať ako lekciu," podotkol obranca "starej dámy" Leonardo Bonucci.Juventus si napriek prehre udržal líderské postavenie, momentálne má na konte 51 bodov. Náskok Turínčanov po remízach 1:1 trošku skresali Inter Miláno (48) a Lazio Rím (46). Neapolčania sú až desiati (27) a na priečky znamenajúce aspoň účasť v Európskej lige strácajú štyri body.29. L. Martínez - 78. Nainggolan* Milan Škriniar (Inter Miláno) hral do 17. min a potom odstúpil pre zdravotné problémy19. Gagliolo, 34. Kulusevski* Juraj Kucka (Parma) odohral celý zápas25. Peluso (Sassuolo)19. Dawidowicz, 34. Pessina, 87. Passini (z pok. kopu),68. Dell´Orco (Lecce)26. Džeko - 34. Acerbi* Denis Vavro (Lazio) bol medzi náhradníkmi63. Zieliňski, 86. Insigne - 90. C. Ronaldo* Stanislav Lobotka (Neapol) hral od 69. min