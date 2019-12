Neapol sa opäť zaujíma o Lobotku, tvrdia talianske médiá

Stanislav Lobotka, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Neapol 25. decembra (TASR) - Špekulácie o pohyboch na futbalovom prestupovom trhu neutíchajú ani cez vianočné sviatky, taliansky www.calciomercato.napoli.it v stredu informoval o opätovnom záujme SSC Neapol o slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku.Neapol sa interesoval o reprezentanta SR, ktorý so španielskou Celtou Vigo v roku 2017 podpísal päťročný kontrakt už v minulosti. Podľa zdroja zástupcovia prezidenta SSC Aurelia de Laurentiisa pracujú na tom, aby dokázali skresať aspoň na 50 percent výkupnú klauzulu vo výške 50 miliónov eur v Slovákovej zmluve.Dvadsaťpäťročného Lobotku do Neapola odporúčal bývalý kapitán "Partenopei" Marek Hamšík, ktorý ho dokonale pozná z národného mužstva SR. Tréner Neapola Gennaro Gattuso by údajne chcel Lobotkom posilniť stred poľa už od januára. Úradujúci taliansky vicemajster vyslal do Španielska aj pozorovateľov, ktorí o Lobotkovi referovali pozitívne a podľa Sportmediaset sú tak šance na úspešný prestup solídne.