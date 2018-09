Neapol si neporadil s Belehradom, Istanbul zdolal Moskvu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019:



B-skupina:



FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 (1:0)



Góly: 32., 77. a 87. Messi, 75. Dembele. ČK: 79. Umtiti (Barcelona) po 2. ŽK.



Rozhodoval: Tasos Sidiropoulos (Gréc.)







Inter Miláno - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)



Góly: 86. Icardi, 90.+3 Vecino - 53. Eriksen.



Rozhodoval: Clement Turpin (Fr.)



/ŠKRINIAR odohral za Inter celý zápas a v 21. minúte dostal ŽK/



Tabuľka:



1. FC Barcelona 1 1 0 0 4:0 3



2. Inter Miláno 1 1 0 0 2:1 3



3. Tottenham Hotspur 1 0 0 1 1:2 0



4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 0:4 0

A-skupina:



FC Bruggy - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)



Gól: 85. Pulisic



Rozhodoval: Danny Makkelie (Hol.)







AS Monaco - Atletico Madrid 1:2 (1:2)



Góly: 18. Grandsir - 32. Costa, 45. Gimenez



Rozhodoval: William Collum (Škót.)

C-skupina:



FC Liverpool - Paríž Saint-Germain 3:2 (2:1)



Góly: 31. Sturridge, 37. Milner (z 11 m), 90.+2 Firmino - 40. Meunier, 83. Mbappe



Rozhodoval: Cüneyt Cakir (Tur.)







Crvena Zvezda Belehrad - SSC Neapol 0:0



Rozhodoval: Szymon Marciniak (Poľ.)



/HAMŠÍK nastúpil za Neapol v 76. minúte/



D-skupina:



Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moskva 3:0 (1:0)



Góly: 9. Rodrigues, 67. Derdiyok, 90.+4 Inan (z 11 m). ČK: 82. Ndaye (Galatasaray) po 2. ŽK



Rozhodoval: Gianluca Rocchi (Tal.)







Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto 1:1 (0:0)



Góly: 64. Embolo - 76. Octavio (z 11 m)



Rozhodoval: Jesus Gil Manzano (Šp.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zdolali v šlágri utorňajšieho programu 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019 Paríž St. Germain 3:2. Minulosezónny finalista viedol 2:0 po góloch Daniela Sturridgea a Jamesa Milnera.PSG sa vďaka presným zásahom Thomasa Meuniera a Kyliana Mbappeho podarilo vyrovnať, no v druhej minúte nadstaveného času rozhodol o triumfe Liverpoolu Roberto Firmino. SSC Neapol v základnej jedenástke bez slovenského stredopoliara Mareka Hamšíka v druhom dueli C-skupiny iba remizoval na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad 0:0. Kapitán "partenopei" sa dostal na ihrisko v 76. minúte.Liverpool začal proti PSG aktívnejšie a Areola musel v úvode zasahovať po strelách Van Dijka a Milnera. V 31. minúte "The Reds" pretavili územnú prevahu na vedúci gól, keď center z ľavej strany zužitkoval Sturridge.Po zbytočnom faule Bernata v šestnástke zvýšil Milner z pokutového kopu na 2:0, no ešte do prestávky hostia znížili vďaka Meunierovi. V 59. minúte síce Salah dorazil loptu do prázdnej bránky, no gól neplatil pre faul Sturridgea na Areolu.Salah napokon mohol byť smutným hrdinom stretnutia, keď v 83. minúte zbytočne stratil loptu v strede poľa, tá sa po akcii Neymara dostala k Mbappemu, ktorý vyrovnal. V nadstavenom čase však strhol víťazstvo na stranu Liverpoolu Firmino.Neapol sa na belehradskej Maracane proti Crvenej Zvezde, ktorá v 3. predkole LM vyradila slovenského šampióna Spartak Trnava, nedokázal presadiť.Úvodné dva duely v A-skupine sa skončili v prospech hostí. Atletico Madrid vďaka gólom Diega Costu a Joseho Gimeneza otočilo duel na pôde AS Monaco a zvíťazilo 2:1 a Borussia Dortmund trimufovala 1:0 v Bruggách nad FC, o zisku troch bodov rozhodol v 85. minúte Christian Pulisic.Futbalisti Interu Miláno vďaka skvelému záveru zvíťazili v B-skupine nad Tottenhamom Hotspur 2:1. Slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar odohral za Inter celý zápas. Pri premiére v LM zaskakoval na poste pravého obrancu a v 21. minúte dostal žltú kartu za nedovolený zákrok na juhokórejského útočníka Sona Heung-Mina.Hráči FC Barcelona zdolali PSV Eindhoven 4:0, Lionel Messi v 32. minúte otvoril gólový účet súťaže a v druhom polčase zavŕšil hetrik.Na milánskom San Sire sa dianie dlho odohrávalo medzi šestnástkami. Ako prvý pohrozil Eriksen, no jeho priamy kop brankár Interu Handanovič vyrazil. V závere prvého polčasu Tottenham zvýšil aktivitu a v 37. minúte sa mohol ujať vedenia, keď Kane po prihrávke Eriksena obišiel aj Handanoviča, no z uhla nedopravil loptu do siete.V 53. minúte sa Spurs dočkali gólovej odmeny po technickej strele Eriksena. Interu sa však v závere podaril dokonalý obrat. Po voleji kapitána Maura Icardiho vyrovnal na 1:1 a v tretej minúte nadstaveného času zásluhou Matiasa Vecina strhol víťazstvo na svoju stranu.Eindhoven v úvode zápasu na Camp Nou zaskočil Barcelonu a mal dve dobré príležitosti, Pereira však minul bránku a strelu de Jonga zblokovala obrana Kataláncov. Po polhodine hry domáci vystupňovali tlak. Suarez ešte trafil iba bočnú sieť no v 32. minúte Messi vymietol horný roh bránky a postaral sa o prvý gól v tohtosezónnej edícii skupinovej fázy LM.V záverečnej štvrťhodine pridal ďalšie dva góly a spečatil hetrik. Barcelona dohrávala od 79. minúty bez vylúčeného Samuela Umtitiho.