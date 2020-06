Neapol v semifinále Coppa Italia bez Lobotku, slovenského legionára trápi stehenný sval

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka nezasiahne do sobotňajšieho odvetného zápasu semifinále Talianskeho pohára 2019/2020 proti Interu Miláno Dvadsaťpäťročného defenzívneho stredopoliara nepustia do stretnutia svalové problémy. Neapolský klub prostredníctvom oficiálnych kanálov informoval, že Lobotka neabsolvoval piatkový tréning po tom, ako mu na vyšetrení diagnostikovali problém v zadnej časti stehenného svalu.Lobotka pôsobí v tíme "partenopei" od januára tohto roka, pod Vezuv prestúpil zo španielskej Celty Vigo . Doposiaľ nastúpil v neapolskom drese v piatich súťažných vystúpeniach.Mužstvo SSC má pred sobotňajšou pohárovou odvetou lepšiu východiskovú pozíciu na postup do stredajšieho rímskeho finále, keďže vo februárovom dueli na milánskom San Sire triumfovalo nad Interom Miláno v zostave s ďalším Slovákom Milanom Škriniarom najtesnejšie 1:0.