Nebeské divadlo možno sledovať aj z hvezdárne v Košiciach

Košice 27. júla (TASR) – Dva mimoriadne nebeské úkazy bude možné sledovať aj vo Hvezdárni a planetáriu v Košiciach na Popradskej ulici. V piatok je tam od 20.00 h do 24.00 h pre verejnosť pripravený program Mars a zatmenie Mesiaca – pozorovanie úplného zatmenia Mesiaca a Marsu v perihéliovej opozícii, filmy o Marse a zatmeniach.„Tak ako iné astronomické zariadenia, aj my sa snažíme pozorovať tieto výnimočné úkazy. Zatmenie síce vidno aj voľným okom, ale ďalekohľadom toho uvidíme viac, napríklad krátery a možno aj výraznejšie rozdiely zafarbenia Mesiaca, keď bude v tieni Zeme. Okrem toho v čase úkazu trikrát preletí orbitálna stanica po oblohe, bude to viditeľné aj z Košíc,“ povedal pre TASR Peter Kaňuk z pracoviska Hvezdáreň a planetárium Centra voľného času Košice.Podľa jeho slov bude Mesiac na oblohe pomerne malý. „Ide o mikrospln a ten nastáva, keď je Mesiac ďaleko od Zeme. Vďaka tomu bude Mesiac aj dlhšie prechádzať cez tieň Zeme,“ pripomenul tiež, že okrem toho bude Mars vo veľkej opozícii, čo sa opakuje raz za 15 rokov.Ako povedal, v tomto období sú dobre viditeľné aj planéty. „Pozorovania sme už mali aj vo štvrtok (26.7.). V pondelok 30. júla sa verejnosť môže rovnako prísť pozrieť na nočnú oblohu medzi 20.00 h a 24.00 h. Dokonca bude Mars najbližšie k Zemi,“ uviedol Kaňuk. Dodal, že počas letných prázdnin je naplánovaných ešte viacero sledovaní oblohy.Mesiac u nás vyjde o 20:12 h a čiastočná fáza jeho zatmenia sa začne o 12 minút neskôr. V tomto čase už Mesiac bude tesne nad juhovýchodným obzorom. Najväčšiu fázu zatmenia dosiahne o 22:22 h, počas ktorej bude mať hnedočervenú farbu, čo zapríčiňuje lom svetelných lúčov v zemskej atmosfére. Koniec úplného zatmenia nastane o 23:13 h. Okrem Mesiaca budú na oblohe voľným okom viditeľné aj planéty Venuša, Jupiter, Saturn, Mars.