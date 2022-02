Nebojte sa experimentovať – pridajte sa k denimovej revolúcií a vyberte si džíny, ktoré podčiarknu vašu postavu

Náš tip

21.2.2022 (Webnoviny.sk) -Nikdy nebol lepší čas na módnu revolúciu denimu ako teraz. Keď sa obzrieme za denimovými trendami aj niekoľko desiatok rokov dozadu, sezónne bol vždy "IN" len jeden štýl riflí. A povedzme si úprimne, iba niektorým vyvoleným sa podarilo počas všetkých trendových sezón vyskladať outfit, ktorý by pekne podčiarkol ich postavu. Väčšina z nás sa sem-tam musela popasovať s trendami po svojom. A nie vždy nám nové trendy sadli ako uliate. Tejto skutočnosti ale odzvonilo. Momentálne máme na výber z desiatok rôznych strihov, odtieňov či farieb, ktoré vieme dokonale prispôsobiť každej postave. Stačí si len správne vybrať. Navyše, nemôžete šliapnuť vedľa. Ktorýkoľvek typ a farbu džínov si vyberiete, budete stále šik.Ak nepotrebuje vyskladať vyslovene slušný office look, nebojte sa siahnuť ani po roztrhaných rifliach. Vedia váš outfit správne oživiť a dodať im ten správny šmrnc. Naopak, ak chcete pôsobiť elegantne a zároveň sa cítiť pohodlne, siahnite po jednofarebných džínoch voľnejšieho štýlu bez presvetlených miest. Či už to bude lákavá čierna či ženská ružová, vášmu outfitu dodá ten pravý charakter.Nezabúdajte ani na denimové vrchné kúsky oblečenia, či dokonca overaly a šaty, ktoré sú hitom posledných sezón. Siahnite po mäkšom denime, aby ste nielen vyzerali dobre, ale zároveň ste sa vo vašom outfite cítili pohodlne.Nebojte sa experimentovať so strihmi či farbami, veď práve o tom je módna revolúcia. Pamätajte, pri denime je aktuálne dovolené všetko. Preto značka F&F ponúka od 16.2. do 1.3.2022 až 25% zľavu na denim pre dospelých s Clubcard. Odviažte sa a vyskúšajte nové možnosti, ktoré denim ponúka alebo siahnite po vašej overenej klasike. Nezabúdajte, akákoľvek z možností je správna voľba.Informačný servis