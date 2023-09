Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka, narušil Matovič tlačovku Smeru a padli aj vulgarizmy (video)

aktualizované 13. septembra 9:31



13.9.2023 (SITA.sk) -Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič narušil stredajšiu tlačovú konferenciu strany Smer-SD k uzatvoreniu hraníc a migrantom.Na miesto pred úrad vlády doviezol auto s ampliónmi a smerákom vyčítal, že zaviedli tlačivá na legalizovanie dočasného pobytu nelegálnych migrantov. „Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka, ktorým ste povolili, aby mohli takýmto spôsobom mohli ísť cudzinci na Slovensko," obul sa do smerákov líder hnutia OĽaNO.Matovič pripomenul smerákom dátum 13. marec 2018, kedy sa zákon schválil. „Vy si naozaj myslíte, že vaši voliči seno žerú, vy si naozaj myslíte, že vaši voliči nevedia napočítať do dvoch, vy ste schválili papierik, vďaka ktorému utečenci na Slovensko chodia," povedal Matovič.Členovia strany Smer-SD sa snažili jeho vystúpenie prekaziť, pričom došlo aj k fyzickým potýčkam. Matovič tiež členov Smeru opakovane označil za mafiánov a bastardov a uviedol, že sú zodpovední za smrť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj za problémy s nelegálnou migráciou.