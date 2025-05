Nebudem sa ospravedlňovať za to, že máme väčšinu v zastupiteľstve, uviedol Vallo – VIDEO

8.5.2025 (SITA.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore pre SITA štúdio reagoval na kritikov, ktorí mu vyčítajú, že má v zastupiteľstve väčšinu svojho klubu. „Niektorí ľudia si to predstavujú, ako keby to bola nejaká hra, ale ja to beriem veľmi vážne,“ uviedol primátor s tým, že výsledkom demokratického procesu je, že nejaká skupina získa viac a iná menej hlasov.„Bol som demokraticky zvolený, tak sa asi nebudem teraz ospravedlňovať, že máme väčšinu v zastupiteľstve. Naopak, beriem to ako mandát a dokonca ako keby výraznú povinnosť urobiť ten mandát správny,“ poznamenal Vallo. Ako dodal, pri niektorých ťažkých a dôležitých hlasovaniach dokázali častokrát získať omnoho viac hlasov, ako je členov v jeho politickom klube.„Ja sa usilujem vždy vysvetľovať každému zo zastupiteľstva a usilujem sa aj o kompromis, aby sme ako zastupiteľstvo, kde je 45 poslancov a poslankýň, starostov a starostiek, mali čo najsilnejší hlas a najväčšiu zhodu na tom, čo robíme. A v kľude aj ustúpim,“ dodal primátor.