Nebudeme mlčať. Šéfredaktori odmietli Matovičove útoky s tým, že neboli ticho ani keď na nich útočil Fico a Mečiar

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Šéfredaktori viacerých médií odmietli útoky Igora Matoviča (OĽaNO) na novinárov. Minister financií nazýva novinárov progresívnymi fašistami, ich kritiku prirovnáva k fašistickej totalite a seba prirovnáva k obetiam holokaustu. Matovič tiež zvykne pripomínať, že aj Hitler mal novinárov, ktorý ho podporovali a naznačuje, že v súčasnosti akoby novinári tiež pracovali pre niekoho podobného.„Hitler vyvraždil milióny ľudí pre ich pôvod a presvedčenie. Matovič nie je obeť ani človek v ohrození života. Je to iba ďalší politik, ktorý nezvláda službu verejnosti a klame,“ uvádzajú šéfredaktori vo vyhlásení. Vyhlásenie šéfredaktorov zverejnil denník SME.Šéfredaktori a šéfredaktorky podotkli, že po Ficovi Mečiarovi mal Matovič šancu zmeniť prístup moci k médiám, no namiesto toho len stupňuje útoky na ne. Pripomenuli tiež, že útoky na novinárov už na Slovensku skončili vraždou novinára. Minister financií z nich robí terče, obviňuje novinárov z korupcie a zneužíva pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Nebudeme mlčať. Neboli sme ticho, keď na nás útočili Mečiar a Fico, nebudeme ticho, ani keď to opakuje Matovič,“ píše sa v stanovisku šéfredaktorov. Podpísalo sa pod neho 22 šéfredaktorov a šéfredaktoriek médií.