Nebuďme slepí k faktom a pamätajme, aby sa tragédia ako holokaust nezopakovala, vyzýva Čaputová (foto)

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Uplynulo už viac ako 80 rokov od utrpenia šesť miliónov židovských detí, žien a mužov počas druhej svetovej vojny, no aj napriek tomu sa stále stretávame s popieraním holokaustu a dezinformáciami.Uviedla to v piatok prezidentka SR Zuzana Čaputová pre médiá po pietnom akte kladenia vencov pri Pamätníku holokaustu v Bratislave.„Dokonca sa stretávame aj s otvorenou nenávisťou, či už verbálnou alebo fyzickou voči Židom , ale aj iným menšinám. Myslím si, že je veľmi dôležité pripomínať si históriu a pokiaľ budeme slepí k historickým faktom, budeme odsúdení na to, aby sme si túto tragédiu zopakovali," povedala prezidentka.Pamiatku na utrpenie šesť miliónov židovských detí, žien a mužov počas druhej svetovej vojny si svet uctieva dnes.Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z roku 2005 si 27. januára pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu . Práve v tento januárový deň bol v roku 1945 oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime Počas vojny nacisti zavraždili aj asi 70-tisíc Židov zo Slovenska, väčšinu v nacistických vyhladzovacích táboroch alebo na tzv. pochodoch smrti, teda pri násilnej evakuácii táborov krátko pred koncom vojny.