Nečakajte krik, bitky ani lacné kabaretné predstavenia, povedal Šimečka ako podpredseda parlamentu

26.10.2023 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka sa stal podpredsedom parlamentu. Poslanci Národnej rady SR v stredu večer v tajnom hlasovaní zvolili štyroch podpredsedov, z toho zvyšní traja sú z koalície – Ľuboš Blaha (Smer-SD), „Vážim si dôveru 92 kolegov a kolegýň, ktorí za mňa hlasovali. Do pôsobenia v slovenskom parlamente sa budem snažiť priniesť čo najviac politickej kultúry, skúseností a zručností, ktoré som mal možnosť načerpať ako podpredseda Európskeho parlamentu,“ uviedol Šimečka.Výsledok volieb spravil z PS lídra opozície a hnutie chce preto podľa jeho slov postaviť silnú, kvalitnú alternatívu vláde Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. Za hlavné tri hlavné vlastnosti, ktoré budú charakterizovať jeho hnutie v opozičnej práci, označil aktívnosť, odbornosť a líderstvo.„Nečakajte od nás krik, bitky ani lacné kabaretné predstavenia. Toho si Slovensko zažilo už viac než dosť, a výsledkom je, žiaľ, aj vznik štvrtej Ficovej vlády. Ak budete chcieť dostať odborné názory na to, čo robí táto vláda a čo by bolo pre Slovensko lepšou alternatívou, u poslancov a poslankýň PS by ste mali vždy dostať relevantné odpovede,” povedal Šimečka.Líder progresívcov zdôraznil, že Progresívne Slovensko bude aktívnou opozíciou. Nebudú sedieť v kúte a nečinne zalamovať rukami, že ako opozícia nič nezmôžu, pretože tieto štyri roky nechcú premrhať. Naopak, chcú dôsledne kontrolovať vládnu koalíciu, dôrazne upozorňovať na jej prešľapy a navrhovať lepšie riešenia.„Tam, kde vláda príde s rozumnými riešeniami, budeme konštruktívni a vecní,“ dodal Šimečka. Hnutie bude podľa jeho slov prinášať analýzy, odborné riešenia a konkrétne návrhy.„Ľuďom na Slovensku chceme vrátiť nádej, že politika sa dá robiť aj inak, a že politici ako Robert Fico a Andrej Danko tu nebudú vládnuť večne. Dokázať, že hoci to teraz tesne nevyšlo, tak v najbližších voľbách si Slovensko už konečne môže vybrať lepšiu budúcnosť,” uzavrel Šimečka.