NEČAKANÉ ÚMRTIE: Vnučka Roberta F. Kennedyho zomrela na predávkovanie

Washington 2. augusta (TASR) - Vo veku 22 rokov zomrela Saoirse Kennedyová Hillová, vnučka bývalého amerického ministra spravodlivosti Roberta F. Kennedyho. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na správy amerických médií, ktoré bez bližších podrobností uvádzajú, že príčinou smrti bolo predávkovanie.Roberta Francisa Kennedyho (R.F.K.) zavraždili v roku 1968, takmer päť rokov po tom, ako v Dallase zastrelili jeho brata, prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho.Americký denník The New York Times (NYT) odvolávajúc sa na ľudí blízkych rodine informoval, že do areálu rodinného sídla Kennedyovcov v obci Hyannis Port v americkom štáte Massachusetts, kde 22-ročná Kennedyová Hillová žila, boli vo štvrtok privolaní záchranári. Tí mladú ženu previezli do neďalekej nemocnice, kde ju vyhlásili za mŕtvu.Rodina Kennedyovcov v stanovisku zverejnenom v médiách uviedla, že stratou svojej milovanej Saoirse jeNa strednej škole Kennedyová Hillová písala do študentských novín o svojom boji s depresiou a duševnou chorobou.Napriek tragédiám, ktoré postihli dvoch z jej najvýznamnejších členov, zostáva rodina Kennedyovcov v politike aktívna. Kongresman Joe Kennedy III., vnuk R.F.K., získal kreslo v Snemovni reprezentantov v roku 2013.NYT informovali, že Kennedyová Hillová sa vlani zúčastnila na celonárodných protestoch proti násiliu páchanom s použitím zbrane.