NEČAKANÝ OBJAV: Pri výstavbe D1 pri Ružomberku objavili novú jaskyňu (video)

Pri výstavbe úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová objavili v blízkosti tunela Čebrať novú jaskyňu. Podarilo sa odkryť jej časť, ktorá má dĺžku 31 metrov a výšku 1,5 metra. Podľa hlavného geológa stavby Andreja Žilku je v jaskyni bohatá sintrová výzdoba. Národná diaľničná spoločnosť vo štvrtok na sociálnej sieti informovala, že nález sa zmapuje a následne Žilinský samosprávny kraj vydá rozhodnutie, čo s ním bude.



Na nezvyčajný úkaz narazili pri výkope stavebného zárezu. Žilka to označil za netypické, pretože nález vopred neidentifikovali prieskumy. "Našli sme ho v úplne spodných etážach. Vzhľadom na geologické prostredie, v ktorom sme ho zachytili, je to veľmi neočakávané. V takomto geologickom prostredí sa totiž jaskynné útvary nevyskytujú, alebo len veľmi ojedinele," priblížil hlavný geológ stavby.



Ako doplnil, v jaskyni sa nachádza veľmi bohatá sintrová výzdoba, čo je na tzv. "bublinové jaskyne" dosť netypické. "Z geologického hľadiska ide o krížňanský príkrov. Pri tvorbe alebo presúvaní príkrovov dochádza k rôznym tektonickým poruchám a vytvorí sa dutina," vysvetlil vznik bublinovej jaskyne Žilka. Podotkol, že jej výzdobu následne dotvoria pritekajúce podzemné vody. Ak sú silno mineralizované, dokážu vytvoriť sintrovú výzdobu.



Hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková ubezpečila, že nález nebude mať vplyv na lehotu dokončenia výstavby diaľničného úseku pri Ružomberku. Ten by mali pre motoristov sprístupniť na konci budúceho roka.