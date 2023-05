Nechajte sa ponoriť do #Journeyspirationsk atmosféry! Answear.sk vyhlasuje medzinárodnú fotografickú súťaž

Chyťte sa príležitosti a zapojte sa do súťaže!

15.5.2023 (SITA.sk) - Módny obchod Answear.sk spustil súťaž s cieľom vytvoriť medzinárodnú galériu inšpiratívnych momentov a miest spolu so zákazníkmi a fanúšikmi značky. Hlavná cena je darčekový voucher portálu AmazingPlaces.cz v hodnote 320 €. 

Cieľom súťaže je, aby ste hľadali vlastné životné inšpirácie, teda inšpiráciu pre aktívny, odvážny a zaujímavý život podľa vlastných predstáv. Čo sa môže stať životnou inšpiráciou a, kde ju nájsť? Všetko to začína momentmi z našich životov, ktoré sú zachytené na fotografii alebo videu. Spúšťajú vašu predstavivosť, vyvolávajú emócie a môžu sa stať začiatkom vzrušujúceho príbehu. Teraz môžete nielen obdivovať takéto príbehy a miesta, ale aj ich vytvárať v rámci súťaže #Journeyspirationsk.

Medzinárodná fotografická súťaž, je venovaná všetkým. Prostredníctvom Instagramu môžu zdieľať svoje výtvory, každodenné inšpirácie a úžasné miesta.

Ak sa chcete súťaže zúčastniť, stačí urobiť fotografiu alebo video, kde zachytíte jedinečné miesto, ktoré sa môže stať životnou inšpiráciou. Neobjavené miesta sú všade. Nemusíte ísť na druhý koniec sveta, stačí sa rozhliadnuť, cestovať lokálne, objavovať niečo nové na svojej každodennej trase. Súťažné príspevky by mali byť zverejnené na vašom profile na Instagrame. Použite hashtag a nezabudnite označiť profil na fotografii alebo videu. Víťaza vyhodnotí porota, ktorá vyberie najinšpiratívnejšie a najkreatívnejšie príspevky zo správne vyznačených príspevkov.

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť a zapojte sa do súťaže o skvelé výhry, ktoré na vás už čakajú. Môžete vyhrať:
- Darčekový voucher portálu AmazingPlaces.cz v hodnote 320 €
- Nákup na Answear.sk v hodnote 200 €
- Kozmetický cestovný balíček Trial Kit Hydrating s Overnight Hydrating Mask od EnvyTherapy v hodnote 100 €

Súťažné fotografie a videá prejdú kritickým pohľadom odbornej poroty, ktorá vidí inšpiráciu na každom kroku. Prvým porotcom je výkonný riaditeľ portálu AmazingPlaces.cz, ktorý sa neustále snaží rozširovať svoju zbierku krásnych miest, nielen v Čechách. Ďalšou porotkyňou je country manažérka Answear pre Českú a Slovenskú republiku, ktorá tvrdí, že aj na malej ceste sa dajú zažiť veľké dobrodružstvá. Posledný z porotcov nie je nikto iný ako blogger, ktorý aj na svojich sociálnych sieťach a blogu pravidelne vyzýva svojich čitateľov, aby cestovali a zachytávali svoje zážitky.

Ani tentoraz vás nenecháme na vaše inšpiratívne nápady samých. Inšpiráciu nájdete na profiloch ambasádorov súťaže. Cestovateľské zážitky a nápady na zaujímavé fotografie z neprebádaných miest objavíte u Milana Bardúna alias @milan_bezmapy. Pohľad na adrenalinové zážitky a fotky z oblakov si vychutnáte u Bibiány Paršovej alias @bibianaparsova. Inšpirovať sa môžete aj na instagramovom účte Lindy Gunišovej alias @lindagunisova ktorá je známa vizážistka a blogerka, ale aj cestovateľka. Ak patríte medzi kreatívne duše s láskou k umeniu, a svoje fotografie si radi dotvoríte, skvelou inšpiráciou bude pre vás ilustrátorka Petra Slamková alias @fancyillustrator. Tak neváhajte a ukážte nám svoju inšpiráciu!