Nechápeme, prečo nás donútili zatvoriť DinoPark

DinoPark je úspešný koncept

Nový DinoPark v Bratislave

Nulová zmluvná istota

16.6.2021 (Webnoviny.sk) -WEST MEDIA odmieta, že odčerpávala ZOO zdroje zo vstupného. "My sme nikdy od ZOO nič nedostali. S údivom sme si preto prečítal, že ZOO Bratislava vyplatila prevádzkovateľovi DinoParku za 17 rokov 5 151 254,-€", zdôrazňuje riaditeľ WEST MEDIA Jiří Machálek a dodáva, že suma predstavuje tržby spoločnosti za 17 rokov fungovania DinoParku, čo vychádza približne 300 tisíc eur ročne."Tieto peniaze nikdy nepatrili ZOO a nemá ich ani vedené v účtovníctve. Je to sumár vstupného, ktoré nám zaplatili naši návštevníci", vysvetľuje Machálek a dodáva, že po otvorení DinoParku sa zvýšilo vstupné do ZOO o 30% a toto navýšenie patrilo DinoParku. "Celý DinoPark sme vybudovali na vlastné náklady. Ešte pred tým sme museli územie vyčistiť, vrátane odstránenie skládky odpadu. ZOO neprerobila, ale zarobila, pretože DinoPark zdvojnásobil návštevnosť ZOO", pripomína Machálek a zdôrazňuje, že keď sa celá suma vydelí počtom návštevníkov DinoParku za uplynulých 17 rokov, vychádza jeden vstup v cene 1,50 eura. "Porovnajte si to s cenou detského lístka na kolotoč, alebo hodinovým prenájmom trampolíny v parku a zistíte, že DinoPark nebol iba obľúbený, ale aj dostupný", konštatuje Jiří Machálek a dodáva, že rovnako tak nie je pravdou, že ZOO sa starala o údržbu územia na ktorom je DinoPark. "To je čisté klamstvo, nikdy to tak nebolo".DinoPark je autorsky chránený koncept, ktorého majiteľom je WEST MEDIA. Firma legálne a transparentne podniká v štyroch krajinách Európy a prevádzkuje 9 (aktuálne mínus Bratislava) DinoParkov. Všetky otvorené DinoParky sú úspešné a v štyroch prípadoch (vrátane Bratislavy) sú umiestnené v zoologickej záhrade. Vždy zásadne zvýšili návštevnosť danej ZOO. WEST MEDIA preto nerozumie, prečo bolo nutné, DinoPark zo ZOO Bratislava takýmto spôsobom vyhnať. "Urobiť to na začiatku letnej prázdninovej sezóny mi navyše pripadá, ako zlý žart. Tisíce detí budú zbytočne plakať, pretože neuvidia svojho dinosaura", hovorí Jiří Machálek.WEST MEDIA nijakým spôsobom nespochybňuje, že ZOO Bratislava aj samotné hlavné mesto môžu mať zámer vybudovať v areály DinoParku inú expozíciu. Podľa Jiřího Machálka stačilo informovať WEST MEDIA, že zmluva nebude po roku 2023 predĺžená. Podľa jeho názoru je totiž prakticky vylúčené, že nová podobná výstava bude hotová za rok, alebo dva. "Ale aj keby sa to podarilo v takýchto expresných termínoch, stále mi uniká zmysel tohto radikálneho a okamžitého vypudenia DinoParku zo ZOO Bratislava. Nechápem to", konštatuje Jiří Machálek a dodáva, že WEST MEDIA teraz rokuje s viacerými záujemcami o možnosti vybudovať na území Bratislavy nový DinoPark. "Koncept DinoParku totiž dáva rozumným ľuďom zmysel a najmä už preukázal a preukazuje svoju efektivitu", konštatuje Jiří Machálek.WEST MEDIA pripomína, že nikdy nijakým spôsobom neporušila zmluvu so ZOO. Naopak, zmluvu od novembra 2020 permanentne porušovala ZOO, keď svojvoľne prestala posielať WEST MEDIA zmluvnú sumu za vstupné a nakoniec aj vypovedala zmluvu. "O platnosti zmlúv v civilizovanom svete rozhodujú súdy, nie svojvôľa. Po 17-tich rokoch úspešného príbehu koexistencie ZOO a DinoParku v Bratislave, je tento postup ZOO aj mesta Bratislava doslova studená sprcha", povedal na záver Jiří Machálek.Informačný servis