16.2.2024 (SITA.sk) - Pod hladkú prehru futbalistov ŠK Slovan Bratislava 1:4 na pôde rakúskeho Sturmu Graz v prvom zápase play-off o postup do osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 sa podpísalo aj vylúčenie kapitána hostí Vladimíra Weissa mladšieho.Na ihrisko sa dostal v 68. minúte, no už o desať minút neskôr putoval predčasne pod sprchy. Skúsený 34-ročný krídelník fauloval súpera a najprv dostal žltú kartu, no hlavný arbiter po preskúmaní situácie na videu siahol po červenej karte.„Belasí" v tom čase prehrávali 1:3 a tužili aspoň skorigovať, napokon však ešte raz inkasovali a pred budúcotýždňovou domácou odvetou nemajú veľkú šancu na postup.„Ospravedlňujem sa, že som takýmto spôsobom oslabil mužstvo v dôležitom zápase. Nechcem sa nijako vyviňovať či vyhovárať na zdravotný stav, jednoducho, nemalo sa to stať. Mrzí ma to voči celému klubu, fanúšikom, realizačnému tímu a najmä voči spoluhráčom. Ako kapitán mám ísť príkladom pre ostatných, včera to tak nebolo. Verím, že už sa nič podobné nezopakuje, a ešte raz, veľmi ma to mrzí," uviedol Weiss mladší na oficiálnom klubovom webe.Tréner Slovana a jeho otec Vladimír Weiss starší po súboji priznal, že poslať syna na hraciu plochu bola chyba.„Nemal som tam Vlada vôbec dávať, lebo nebol úplne zdravý. On chcel pomôcť mužstvu, ja som chcel pomôcť mužstvu. Bohužiaľ, nevyšlo to. Bola to moja chyba. Škoda toho, pretože sa tu dal uhrať lepší výsledok," zhodnotil skúsený kouč.Po prehre v Grazi je teda len veľmi malá šanca, že ŠK Slovan Bratislava zopakuje vlaňajšie osemfinále EKL, v ktorom vtedy nestačil na švajčiarsky Bazilej.Nechcem sa nijako vyviňovať či vyhovárať na zdravotný stav, Weiss mladší sa ospravedlnil za vylúčenie v Grazi