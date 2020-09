Nechutné politické krágľovanie, ostro kritizuje Fico. Odvolanie Vážneho označil za protizákonné

Porušovali zákon o finančnej kontrole

Vymenovali nového generálneho riaditeľa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2020 - Za nezákonné, nedôstojné a neúctivé považuje predseda strany Smer-SD Robert Fico odvolanie Ľubomíra Vážneho z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Ako uviedol na tlačovej besede, voči práci Vážneho nemala súčasná vláda doteraz žiadne námietky. "Nikto mu doteraz nepovedal, že porušil zákon," povedal Fico.Vážny podľa neho v stredu o 09:00 doručil vláde 80-stranový materiál, ktorým vyvracia dôvody na jeho odvolanie, a už o 10:00 ho vláda odvolávala z funkcie. Vážneho pritom podľa Fica ani nezavolali na stredajšie rokovanie vlády."Je to nechutné politické divadlo, je to politické krágľovanie," zdôraznil predseda Smeru. Stredajšie rozhodnutie vlády je podľa Fica napadnuteľné na súde a bude podporovať Vážneho, aby tento krok urobil. Vážny na tlačovej besede potvrdil, že sa obráti na súd a verí, že súd rozhodne v jeho prospech."Vláda dala argumenty, za ktoré by sa hanbil žiak piatej triedy na základnej škole," povedal Vážny, ktorý je poslancom NR SR za stranu Smer-SD.Vláda v stredu odvolala poslanca NR SR za stranu Smer-SD Ľubomíra Vážneho z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Hlavným dôvodom odvolania Vážneho z postu šéfa poisťovne bolo podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka to, že poisťovňa pod jeho vedením porušovala zákon o finančnej kontrole.Do parlamentu Vážny podľa ministra opakovane posielal návrh budúcoročného rozpočtu poisťovne s podhodnotenými výdavkami v jej správnom fonde. Správny fond poisťovne slúži na financovanie jej prevádzky."Tieto výdavky boli podhodnotené a potom boli hneď na začiatku roka navyšované, podľa nás je to porušenie zákona," povedal minister. Vážnemu tiež vyčíta to, že Sociálna poisťovňa pod jeho vedením nevydávala rozhodnutia o zamietnutí nároku na materské pre otcov, ktorí mali súčasne pracovný pomer."Poslala iba oznámenie a títo žiadatelia sa museli súdiť oveľa ťažším spôsobom, lebo nemali rozhodnutie," dodal. Podľa ministra tým Sociálna poisťovňa porušovala zákon.Novým generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne sa stane od štvrtka 10. septembra Juraj Káčer. Od roku 2018 ako člen rady Evironmentálneho fondu pod Ministerstvom životného prostredia SR a súčasne ako viceprimátor Bratislavy pre šport, školstvo, komunikáciu s BSK a bezpečnosť. Je tiež poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave, poslancom Dúbravky a poslancom Bratislavského samosprávneho kraja."Očakávam od neho, že zo Sociálnej poisťovne do dvoch rokov urobí modernú inštitúciu," povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Podľa ministra nebolo šťastné, že za posledných 15 rokov viedli 13 rokov poisťovňu ľudia v dôchodkovom veku. Sociálna poisťovňa by mala byť podľa Krajniaka viac proklientsky orientovaná.