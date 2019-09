Neďaleko Liptovských Revúc sprístupnia prvú via ferratu na Liptove

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Liptovské Revúce 12. septembra – Prvú via ferratu na Liptove sprístupnia v sobotu 14. septembra v oblasti Zahorovo pri obci Liptovské Revúce. Z jej najvyššieho bodu sa milovníkom prírody a adrenalínu naskytnú výhľady na vrchy Nízkych Tatier i Veľkej Fatry.Ferrata Dve veže sa nachádza vo výške zhruba 800 metrov nad morom s prevýšením od 20 do 70 metrov. „Pozostáva z dvoch dominantných skalných veží a jednej vedľajšej, ktoré sú prepojené lanovými mostami,“ načrtol športový manažér z rezortu v neďalekej Liptovskej Osade Juraj Ulík.Skala na ferrate má vápencový pôvod. „Obťažnosťou sa podľa zvoleného terénu zaraďuje na mierne obťažnú trasu, ťažkú aj veľmi ťažkú trasu, takže je vhodná aj pre lezeckých nadšencov začiatočníkov aj pre skúsených vysokohorských turistov a horolezcov,“ doplnila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.Podľa nej boli na Slovensku doteraz prístupné len tri ferraty - v Malej Fatre, Slovenskom raji a Kremnických vrchoch. Spolu s ferratou sprístupnia v tejto lokalite aj náučný turistický chodník.Chodník aj zaistenú ferratu môžu záujemcovia od najbližšej soboty využívať až do 31. januára a následne sa otvorí opäť 15. júna. Pohyb v nej je dovolený počas dňa od hodiny po východe slnka do hodiny pred jeho zapadnutím. Návštevníci ferraty musia byť vybavení ferratovým setom. Ten pozostáva zo sedačky, dvoch karabín, tlmiča pádov, prilby a rukavíc. Ferratový výstup sa odporúča absolvovať v obuvi s vibram podrážkou.„Na Dve veže sa dá dostať deviatimi ferratovými cestami s rôznymi stupňami obťažnosti a turistickým chodníkom smerujúcim na vrch mimo ferratových trás. Z najvyššieho bodu ferraty sa ponúkajú krásne výhľady na okolité vrchy Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, a tiež na Národné parky Veľká Fatra a Nízke Tatry, ktoré oddeľuje riečka Revúca.Táto časť Liptova nie je natoľko známa, ale má veľký potenciál,“ povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.Výkonný riaditeľ rezortu v Liptovskej Osade Michal Galica je presvedčený, že náučný turistický chodník a ferrata prispejú k zvýšeniu povedomia nielen turistickej verejnosti o biodiverzite miestneho horstva a ochrane prírody, a tak naučí ľudí viac o prírode a jej ochrane. „Via ferrata je v zahraničí bežnou a obľúbenou formou horskej turistiky pre tých, ktorí chcú na horách zažiť o niečo viac adrenalínu,“ uviedol Galica.Ako partner prevádzkovateľa ferraty, občianskeho združenia Dve veže, participoval na vybudovaní ferraty Rezort Gothal v Liptovskej Osade.