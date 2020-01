Neďaleko Manily vybuchla sopka, evakuovali tisíce ľudí a letisko prerušilo prevádzku (foto+video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2020 - Desťtisíce obyvateľov a turistov evakuovali v nedeľu z ostrovov na filipínskom jazere Taal a z miest a obcí na jeho pobreží po tom, čo na jednom z ostrovov v strede jazera v nedeľu skoro ráno vychrlila sopka Taal dym, popol a kamene do výšky 10 až 15 kilometrov.Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie varuje, že v najbližších dňoch by mohlo dôjsť aj k výronu lávy. V súvislosti so situáciou prerušilo v nedeľu prevádzku aj manilské medzinárodné letisko. Sopka Taal sa nachádza asi 60 kilometrov na juh od Manily.Úrady zatiaľ evakuovali vyše 6-tisíc obyvateľov z ostrovov v strede jazera Taal, a následne aj ďalšie desaťtisíce obyvateľov miest a obcí na brehoch tohto jazera. V noci z nedele na pondelok a v pondelok plánujú evakuovať ďalších zhruba 300-tisíc obyvateľov priľahlých oblastí.